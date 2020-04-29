الموت يفجع الفنان أحمد فهمي

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أعلن الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وفاة خاله حيث كتب قائلا: "خالي في ذمة الله..البقاء لله".



وعلق الجمهور قائلاً:"البقاء لله...ربنا يصبرك" ، ومتب معجب آخر:"الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" ، وقال آخر:"الله يرحمه شد حيلك يا فهمي".



يذكر أن فهمي يعرض له حالياً مسسل "رجالة البيت" ويشارك في بطولته مع أكرم حسني وبيومي فؤاد و عارفه عبد الرسول ولطفي لبيب، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة.



