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3 أحداث رياضية ضربت بريطانيا بفيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:17 ص
بريطانيا
بريطانيا
أحمد عصام
يشهد العالم في الفترة الأخيرة انتشار فيروس كورونا بشكل واسع وقوي، مما قد أدى إلى توقف النشاط الرياضي في جميع الدول الأوروبية الكبرى منذ بداية شهر مارس الماضي.

وحرصت صحيفة تليجراف الإنجليزية على نشر اسباب انتشار فيروس كورونا بشكل قوي في بريطانيا خاصة في الجانب الرياضي.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن هناك ثلاث أحداث رياضية ربما أدت إلى زيادة الحالات والوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، وهم :-

1- مهرجان تشيلتنهام للخيل.

2- مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.

3- ديربي مدينة مانشستر.

وترى تلك الصحيفة أن مباراة ليفربول ضد اتليتكو مدريد في دور الثمن نهائي من دوري ابطال اوروبا كانت من الأسباب الرئيسة في انتشار الفيروس خاصة بعد تفشي بشكل كبير في إسبانيا وانتقال المشجعين الاسبان لملعب الانفيلد.

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