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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 29-4-2020.. العملة تستقر في ختام تعاملات أبريل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية، ليحافظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي.

أسعار الدولار 

سجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وبنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع .

بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ، اما بنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع .

توقعات أسعار الدولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك عودة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
 
 

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