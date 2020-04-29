أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-4-2020





استقرت أسعار العملات اليوم 29-4 2020 في منتصف تعاملات الأسبوع وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك وجاءت على النحو التالي:





ونتيجة للاضطرابات التى تشهدها حركة العملات على مستوى العالم بعد انتشار فيروس كورونا وتاثيرة على الاقتصاد، اتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات من أجل الحفاظ على قوة العملة المحلية، استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع التوجه العالمي لتوفير السيولة على حساب الاحتياطيات الموجودة بالبنوك.









أسعار العملات العربية اليوم





سعر الريال السعودى اليوم





استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم ، حيث سجل سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى





حافظ سعر الدينار الكويتى على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ، حيث سجل سعر الدينار الكويتى 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية اليوم





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو اليوم

حافظ سعر اليورو اليوم على استقراره في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر اليورو نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الاسترليني

استقر سعر الجنيه الاسترليني في البنوك مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع.





أسعار العملات عالميا





تفع الين اليوم الاثنين، بعد أن مدد بنك اليابان المركزى تحفيزا لمساعدة الشركات المتضررة بفعل أزمة فيروس كورونا بينما صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو بفضل تفاؤل بأن بريطانيا ربما تخفف قريبا إجراءات العزل العام المستمرة منذ شهر.





وكان قرار بنك اليابان بإلغاء قيود على مشترياته للسندات الحكومية وزيادة شراء ديون الشركات متوقعا على نطاق واسع إذ يضعه على قدم المساواة مع بقية البنوك المركزية الكبرى التي أطلقت عمليات دعم نقدية غير مسبوقة.









ويحول المتعاملون تركيزهم الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ينتهي يوم الأربعاء واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إذ تتصدر البنوك المركزية الكبرى الاهتمام مجددا مع مكافحة الاقتصاد العالمي كسادا كبيرا.





ويقول محللون إن مجلس الاحتياطي أعلن بالفعل عن سلسة من الإجراءات ومن المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع وهو الأمر الذي من المستبعد أن يسبب متاعب للدولار.







