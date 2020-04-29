أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-4-2020 في مصر





أسعار الذهب في مصر





تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية نحو 3 جنيهات، يأتي ذلك مع تخفيف الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 745 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيهًا





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".





وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.





فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.





وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.





في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.



