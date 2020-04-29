الخام الأمريكي يتعافي بعد خفض المخزونات

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الأربعاء، وقلصت جزءا من خسائرها في الأسبوع الحالي بعدما جاءت زيادة المخزونات الأمريكية أقل من المتوقع فضلا عن توقعات بتحسن الطلب مع اتجاه دول أوروبية ومدن أمريكية لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.





وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12.6 بالمئة أو 1.56 دولار إلى 13.91 دولار للبرميل، ليقلص جزءا من خسائره التي بلغت 27 بالمئة في أول يومين من الأسبوع الحالي.





وفي وقت سابق من الجلسة، قفز الخام الأمريكى بأكثر من 15 بالمئة لأعلى مستوى في الجلسة عند 14.40 دولار للبرميل.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.1 بالمئة ما يوازي 64 سنتا إلى 21.10 دولار للبرميل بالإضافة إلي مكاسبه أمس التي بلغت 2.3 بالمئة.





وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بواقع عشرة ملايين برميل يوميا إلى 510 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 10.6 مليون برميل.





وستحصل السوق على قراءة أخرى للمخزونات الأمريكية حين تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي اليوم.







