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كوريا الجنوبية تسجل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت كوريا الجنوبية، عن تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

من بين الحالات الجديدة، تم استيراد خمس حالات. وذكرت كوريا الجنوبية أن شخصين آخرين لقيا حتفهما من فيروس كورونا يوم الثلاثاء، مما رفع عدد القتلى على الصعيد الوطني إلى 246.

كما خرجن 68 حالة من العزل، مما رفع مجموع الحالات الوطنية المستردة إلى 8922 حالة.

العدد الإجمالي لحالات الفيروس التاجي المسجلة في كوريا الجنوبية هو 10.761.

وأفاد جونغ إيون كيونغ، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أنه من المرجح أن تشهد البلاد موجة ثانية من وباء الفيروس الجديد

وقال جونغ: "ما لم تتحقق مناعة القطيع من خلال الانتشار الطبيعي أو من خلال اللقاحات، بحلول الخريف أو فصل الشتاء، سيكون هناك احتمال بالعودة لأن معظم الناس ليس لديهم مناعة ".

ولقيت استجابة كوريا الجنوبية للوباء أحد أفضل الاستجابات في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الهائل من قبل مسؤولي الصحة لإجراء اختبارات واسعة النطاق.

أصيب ما لا يقل عن 10.694 شخصًا بالفيروس في البلاد، مما أسفر عن مقتل 238، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز.كشف جونغ أيضًا عن النتائج الأولية لدراسة حول إعادة اختبار الحالات الإيجابية. في الاختبارات الستة المنجزة حتى الآن، لم ينفصل الفيروس خلال دراسة الزراعة.

وقال جونغ "نحن نفهم أن العدوى معدومة أو منخفضة للغاية".

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كوريا الجنوبية تسجل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا فيروس كورونا

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