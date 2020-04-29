مستشار الرئيس يقدم عدة نصائح للمواطنين لمجابهة كورونا



وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين بالتباعد الاجتماعي والحد من الحركة ولبس الكمامات والماسكات وعدم التلامس من أجل مساعدة الدولة في الحد من انتشار هذا الفيروس.





وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقليل انتشار المرض على قدر المستطاع.



وأضاف أن فيروس كورونا تسبب في تقليل الحركة وإغلاق المدارس والجامعات، وكثير من الخدمات الحكومية.



وقال عوض تاج الدين: "احنا عاوزين ربنا يساعدنا اننا نحد من هذا المرض وانتشاره"، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصدرها وزارة الصحة لتفادي المشكلات الكبيرة التي يسببها الفيروس".



وشدد تاج الدين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات النظافة الشخصية مثل غسيل اليدين والوجه وعدم الخروج في تيارات الهواء.



وتابع مستشار الرئيس للصحة: "مش محتاجين غير إننا ننفذ التعليمات ونساعد الحكومة ونساعد أنفسنا حتى لا ننشر المرض لأن ممكن واحد يأخد الفيروس وميجراش له حاجة وممكن ينقله لوالده ووالدته وأسرته، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات لمن يعاني من أعراض الزكام والرشح والكحة والعطس".



إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة



تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.



خروج 68 من المصابين



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.



تسجيل 260 حالة جديدة





وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية



ناشد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار، رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة الفيروس والتكاتف مع الدولة لتقليل عدد الإصابات بفيروس كوروناوقال الدكتور عوض تاج الدين، في تصريحات صحفية، أن الدولة قامت بدور كبير جدا لمجابهة هذا الفيروس وعلى الجميع التكاتف لأنه موضوع يهم كل الشعب المصري.وأشار مستشار رئيس الجمهورية للصحة، أن كورونا وباء عالمي قائلا: الحمد لله لحد دلوقتي ربنا سترها معانا في عدد الإصابات، والإصابات تنتقل من شخص لآخر والمصاب بالفيروس قد يعدي من 3 –4 أشخاص آخرين.