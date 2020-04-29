استمرار مبادرات جامعة حلوان لدعم العمالة اليومية (صور)

وانطلقت مبادرة الجامعة "معاك" لتقديم المساعدات وتوزيعها على عدد مائتى مواطن في حى المعصرة فى منطقة عزبة الهجانة، وحلوان ومنطقة الاوتوستوراد وهي المبادرة التي تستمر لمدة شهر لدعم العمالة اليومية وينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.





وتنطلق هذه المبادرة من جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى أيدت اهتمام الجامعة وحرصها الدؤؤب على الجهود التنموية فى إطار محيطها الجغرافى ولاسيما في المناطق العشوائية والأشد احتياجا، أسفر هذا التعاون عن اتفاق لدعم هذه المناطق بالتنسيق بين الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية قبس من نور والجمعيات الأهلية الأخرى التي تستفيد من المشاركة المجتمعية لمبادرات جامعة حلوان.





حيث تم تنفيذ آليات المبادرة من خلال النزول الميداني للجمعيات الأهلية وتوزيع كراتين التغذية وتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر وأيضا الحفاظ على المسافة الاجتماعية الآمنة للتباعد بين المواطن وغيره من المواطنين.





وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية العمل الميداني المستمر ودراسة المناطق العشوائية التى تحيط بالجامعة حتى تحقق الجامعة أهدافها للتنمية المستدامة فى إطار خطط تنميتها سواء على مستوى رفع وعى المواطن أو تقديم الخدمات المتنوعة والمختلفة.





ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة على أهمية دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية استمرارية الدعم للمجتمعات الأشد والأكثر احتياجا، وأوضح أن قطاع البيئة يعمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية في ضوء المتغيرات التى تمر بها البلاد وأن القطاع لديه العديد من الأنشطة لخدمة المجتمع.



