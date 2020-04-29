اليابان تشهد قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم عن تسجيل 273 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة على مستوى البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للعدوى إلى 14.564، بما في ذلك 402 حالة وفاة. يشمل اجمال العدد 712 حالة و13 حالة وفاة مرتبطة بسفينة دايموند برينسز السياحية.



ارتفع عدد الحالات المؤكدة من الفيروس في اليابان في الشهر الماضي - محطما الآمال في أن الاستجابة الأولية للحكومة للفيروس نجحت في السيطرة على انتشاره.



يوم الاثنين، أبلغت اليابان عن 191 حالة إصابة جديدة بالفيروس و199 حالة في اليوم السابق. في 1 مارس، أبلغت البلاد عن 243 حالة.



وفي وقت سابق، اكدت اليابان، أن 33 فردًا إضافيًا من أفراد الطاقم على متن سفينة الرحلات البحرية كوستا أتلانتيكا، التي ترسو في ناغازاكي، قد ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد اليوم الأربعاء.



في مؤتمر صحفي، قال مسؤولون من محافظة ناغازاكي إن الذين يعانون من أعراض سيتم إدخالهم إلى المراكز الطبية، في حين سيبقى المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض في غرف خاصة معزولة.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على متن السفينة إلى 34 شخص، بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد الطاقم بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.



رست السفينة السياحية، التي تديرها شركة الرحلات البحرية الإيطالية كوستا كروسيير، في اليابان منذ مارس للإصلاح وعلي متنها 623 من أفراد الطاقم. لا يوجد ركاب على متن السفينة حاليًا.

