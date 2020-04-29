Advertisements

اليابان تشهد قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم عن تسجيل 273 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة على مستوى البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للعدوى إلى 14.564، بما في ذلك 402 حالة وفاة. يشمل اجمال العدد 712 حالة و13 حالة وفاة مرتبطة بسفينة دايموند برينسز السياحية.

ارتفع عدد الحالات المؤكدة من الفيروس في اليابان في الشهر الماضي - محطما الآمال في أن الاستجابة الأولية للحكومة للفيروس نجحت في السيطرة على انتشاره.

يوم الاثنين، أبلغت اليابان عن 191 حالة إصابة جديدة بالفيروس و199 حالة في اليوم السابق. في 1 مارس، أبلغت البلاد عن 243 حالة.

وفي وقت سابق، اكدت اليابان، أن 33 فردًا إضافيًا من أفراد الطاقم على متن سفينة الرحلات البحرية كوستا أتلانتيكا، التي ترسو في ناغازاكي، قد ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد اليوم الأربعاء.

في مؤتمر صحفي، قال مسؤولون من محافظة ناغازاكي إن الذين يعانون من أعراض سيتم إدخالهم إلى المراكز الطبية، في حين سيبقى المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض في غرف خاصة معزولة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على متن السفينة إلى 34 شخص، بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد الطاقم بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

رست السفينة السياحية، التي تديرها شركة الرحلات البحرية الإيطالية كوستا كروسيير، في اليابان منذ مارس للإصلاح وعلي متنها 623 من أفراد الطاقم. لا يوجد ركاب على متن السفينة حاليًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اليابان تشهد قفزة جديدة في اعداد المصابين بفيروس كورونا

أخبار تهمك

40 مليون جنيه تُنعش خزينة الأهلي قبل الميركاتو

منذ ساعة و 27 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 19 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 22 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ يوم

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

اليابان: سفينة الحجر الصحي تسمح بمغادرة كبار السن

كندا تقوم بإجلاء مواطنيها علي متن السفينة السياحية باليابان

روسيا تؤكد إصابة اثنين آخرين على متن سفينة اليابان بكورونا

كندا تستعد لإجلاء مواطنيها من السفينة السياحية

اليابان تؤكد 33 إصابة جديدة بكوروناعلى متن سفينة سياحية موبوءة

اليابان.. إصابة 48 بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الإيطالية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة