استشاري علم نفس: نحتاج حملات توعية لتصحيح المفاهيم تجاه كورونا

قالت الدكتورة إيمان جمال الدين، استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على ان إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا متماسكة جدًا بمستشفيات العزل والقطاع الطبي.





وأكدت إيمان جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا بحاجة لحملات توعية على أعلى مستوى لتصحيح المفاهيم لدى الجماهير تجاه الفيروس، مشددة على أن ضرر التساهل في التعامل مع الفيروس يتسبب في إصابة المواطن نفسه وأسرته، وينعكس على المجتمع في صورة نشر الفيروس.





وتابعت استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، أننا نواجه جائحة عالمية وليس دور انفلونزا عادي، مشددة على أن هناك استهتار كبير من المواطنين في التعامل مع فيروس كورونا، لافتة إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، معقبة: "في حالات إصابة وإن كانت قليلة إلا أنها ستتزايد، ولكنها لو زادت بمنحى مرتفع ستصبح أعلي من إمكانياتنا في السيطرة عليها".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.





وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.





وفي هذا الصدد كشف متحدث الوزراة، أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.





وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.









وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.



