وزيرا الزراعة والري يبحثان تطوير النظم الزراعية الحديثة وتنمية سيناء

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 24، وذلك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرئاسة كلًا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وفى إطار الخطة القومية لتنمية سيناء، تم بحث المشروعات الزراعية وآليات زيادة المساحات المنزرعة والتى سيتم توفير المياة لها من خلال استثمار مياه السيول التي يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعى ذات درجة الملوحة المناسبة والنوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولى لمياه الرى وتم التوجية بوضع مخطط زمنى لنهو حصر التعديات وتقنين أوضاعها وفقا للقواعد وإعداد حصر شامل ودقيق ببيانات المزارعين.

وفى إطار الخطة القومية لتنمية سيناء، تم بحث المشروعات الزراعية وآليات زيادة المساحات المنزرعة والتى سيتم توفير المياة لها من خلال استثمار مياه السيول التي يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعى ذات درجة الملوحة المناسبة والنوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولى لمياه الرى وتم التوجية بوضع مخطط زمنى لنهو حصر التعديات وتقنين أوضاعها وفقا للقواعد وإعداد حصر شامل ودقيق ببيانات المزارعين.

وذلك بحضور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ورجب عبدالعظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وذلك بحضور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ورجب عبدالعظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وتم استعراض خطط وآليات تطبيق استخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين فى ضوء محدودية الموارد المائية وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث.

وتم استعراض خطط وآليات تطبيق استخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين فى ضوء محدودية الموارد المائية وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث.

وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لكافة الحيازات في نطاق سيناء وكذلك تكليف قطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وفق المقنن المائى.

وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لكافة الحيازات في نطاق سيناء وكذلك تكليف قطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وفق المقنن المائى.

وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث، وذلك لحساب اجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث





وجدير بالذكر انه سبق توقيع مذكرة مشتركة بين الوزارتين تتضمن البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة، وأشاد كلا من القصير وعبد العاطي بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين من أجل تطوير النُظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه.





وأكدا الوزيران على أهمية اللجنة المشتركة ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.



