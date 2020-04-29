حازم إمام يكشف كواليس عرض مانشستر يونايتد لضمه

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن كواليس عرض مانشستر يونايتد لضمه، لقضاء فترة معايشه في صفوف الشياطين الحمر.





وكان حازم إمام قد خاض فترة احترافيه في إيطاليا، باللعب في صفوف فريق أودينيزي.





وقال حازم إمام خلال استضافته ببرنامج "أقر وأعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت":" تحدث أحد مسؤولي مانشستر يونايتد عام 1996 مع عبده صالح الوحش رئيس الأهلي أنذاك، وطلبه منه ضم حازم إمام لقضاء فترة معايشة في صفوف الفريق".





وتابع:" لكن الأمور لم تتم، وكان ذلك قبل الانتقال لفريق أودينيزي، وخشيت أن يتكرر معي ما حدث مع مارك فيش لاعب جنوب إفريقيا، والذي قضى فترة معايشة مع مانشستر يونايتد في ذلك الوقت، إلا أنه لعب في صفوف تشارلتون".





وأتم:" ندمت على دخولي نادي المائة في الدوري المصري، ولم أندم على العودة من أودينيزي للزمالك".







