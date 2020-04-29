Advertisements

حازم إمام يكشف كواليس عرض مانشستر يونايتد لضمه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:23 ص
حازم إمام
حازم إمام
محمد الدمتناوي
كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن كواليس عرض مانشستر يونايتد لضمه، لقضاء فترة معايشه في صفوف الشياطين الحمر.

وكان حازم إمام قد خاض فترة احترافيه في إيطاليا، باللعب في صفوف فريق أودينيزي.

وقال حازم إمام خلال استضافته ببرنامج "أقر وأعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت":" تحدث أحد مسؤولي مانشستر يونايتد عام 1996 مع عبده صالح الوحش رئيس الأهلي أنذاك، وطلبه منه ضم حازم إمام لقضاء فترة معايشة في صفوف الفريق".

وتابع:" لكن الأمور لم تتم، وكان ذلك قبل الانتقال لفريق أودينيزي، وخشيت أن يتكرر معي ما حدث مع مارك فيش لاعب جنوب إفريقيا، والذي قضى فترة معايشة مع مانشستر يونايتد في ذلك الوقت، إلا أنه لعب في صفوف تشارلتون".

وأتم:" ندمت على دخولي نادي المائة في الدوري المصري، ولم أندم على العودة من أودينيزي للزمالك".


أخبار تهمك

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 19 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

40 مليون جنيه تُنعش خزينة الأهلي قبل الميركاتو

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 22 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ يوم

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة