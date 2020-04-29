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ذا ويكند يستعد لطرح أغنية جديدة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
وكالات

أفادت وسائل اعلام عالمية ان النجم العالمي ​ذا ويكند​ سيطرح أغنية جديدة بعنوان "A Starboy is Born"، وذلك ضمن مسلسل "American Dad" وقد عبّر الجمهور عن تشوقهم للأغنية.

الجدير ذكره ان ذا ويكند اعترف مؤخرا بأنه كان على علاقة مد وجذر مع المخدرات الا انه اليوم بعيدا عنها وفي طريقه الى الشفاء الكامل.

ووضح سبب لجوئه الى المخدرات على الرغم من النجاحات التي يحققها فقال: "لدي علاقة غير مباشرة بها. إنها لا تستهلك حياتي ولكنها تساعدني أحيانًا على فتح عقلي لكي أكون مخلوقًا ، لكن عندما أحيي الحفلات او اسجل في الستوديو فأكون متيقظ تمامًا وأحاول أن لا أشرب الخمر".

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