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رئيس بوروسيا دورتموند يكشف عن مصير الدوري الألماني

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:30 ص
رئيس بوروسيا دورتموند
رئيس بوروسيا دورتموند
وكالات
صرح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني إن استئناف الدوري الألماني في أقرب وقت ممكن، يعد مهماً للغاية من أجل استكمال منافسات الموسم، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال فاتسكه (60 عاماً) في تصريحات لمجلة شبيغل اليوم الثلاثاء: "لا شك مطلقاً في ضرورة استئناف المنافسات اعتباراً من يونيو ، وإلا سيكون عليكم نسيان الأمر".

وأضاف: "أمامنا 9 جولات متبقية من الدوري، وبعدها الملحق الفاصل، وكذلك منافسات كأس ألمانيا، وعلينا أيضاً مراعاة إمكانية تأجيل أي مباراة في ذلك الوقت".

وأبدى فاتسكه إحباطه إزاء ما يعتبره تردداً من جانب السياسيين الذين سيقررون في النهاية مصير عودة منافسات كرة القدم، وموعد ذلك.

وقال فاتسكه: "قدمنا للسياسيين وثيقة من 41 صفحة تتضمن المفاهيم الصحية لدينا، ونقوم بالإضافة إليه، بناء على رغبة السياسيين".

وأضاف: "وإذا كان هذا كافياً، فلن يكون هناك فارق ما بين اللعب في 9 أو 16 مايو فالوضع سيكون متطابقاً، والتأخر في كل أسبوع يشكل أهمية كبيرة".

ويواجه الدوري الألماني خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات، تتعلق بعائدات البث التليفزيوني، في حالة عدم استكمال منافسات الموسم.

وأشار فاتسكه إلى أن مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا تحاول استئناف المنافسات لاستكمال الموسم، وسيكون أمراً بارزاً أن يكون للدوري الألماني الأسبقية في ذلك. 

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