خبير: كورونا منح قطاع الصناعة فرصة كبيرة (فيديو)

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة بدأت تتعايش مع فيروس كورونا، وتعمل على تحقيق التوازن بين دوران عجلة الانتاج والحفاظ على صحة المواطنين، مشددًا على أن توقف عجلة الانتاج والنشاط الاقتصادي خطره أكبر بكثير من فيروس كورونا.





وأكد "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن كافة الدول ومن بينها مصر بدأت في منح بعض القرارات التحفيزية للنشاط الاقتصادي والداعمة لكافة القطاعات، مشددًا على أن ازمة كورونا منحت قطاع الصناعة في مصر فرصة كبيرة لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وأن يساهم بنسبة أكبر في النشاط الاقتصادي، معقبًا: "رب ضارة نافعة".





وتابع الخبير الاقتصادي، أن قرارات الدولة لدعم النشاط الاقتصادي تاريخية في مجملها، منوهًا بأننا لدينا فرصة جيدة للاقتصاد المصري لتحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة بشهادة المؤسسات الدولية.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.





وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.





وفي هذا الصدد كشف متحدث الوزراة، أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.





وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.









وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.



