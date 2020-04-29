استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بمدن محافظة المنيا (صور)

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات اليومية التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل.

جاء ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفي اليوم الأربعاء، على الاستمرار في متابعة تنفيذ تلك الاعمال وخاصة في ساعات حظر تنقل المواطنين مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها المحافظة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فبروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوة، مع رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين.





ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنظيم عملية صرف المعاشات مطلع الشهر القادم وصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة والقضاء على أي ازدحام او تجمعات للمواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية وخاصة في المرحلة الصعبه التي تمر بها البلاد.





من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا أعمال نظافة وتطهير ورفع للمخلفات الصلبة والقمامة وتمهيد للطرق بقريتي نزلة حسين، وقرية تلة، وكذلك حملة مكبرة للنظافة بشوارع وأحياء شمال وغرب المدينة





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط أعمال نظافة عامة وتطهير وصيانة لأعمدة الإنارة وتمهيد الطرق وزراعة أشجار بقري البيهو وقلوصنا، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار أعمال التطهير والتعقيم، حيث تم تطهير مطحن بني مزار



