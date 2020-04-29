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التنظيم والإدارة": أكثر من 11 ألف عملية تحميل شهدها تطبيق"إقرأ"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أن عدد مرات تحميل كتب مسابقة مبادرة "كل يوم كتاب" عبر تطبيق "إقرأ" والتي ينفذها الجهاز بالتعاون مع وزارة الثقافة بلغت 11 ألفا و 915 مرة.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم أن التطبيق يتيح إمكانية تحميل كتب إلكترونية تتناول عدة مجالات منها علم الاجتماع، التربية، التكنولوجيا، المسرح وغيرها، لتتلائم مع الأذواق المختلفة والاهتمامات المتنوعة لدى القطاع العريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وحرص الجهاز في هذا الشأن على التعاون مع خبراء وزارة الثقافة لإنتقاء هذه الكتب بعناية شديدة ووفق عدة معايير منها بساطة لغتها وصغر حجمها وإتاحتها في نسخة إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها.

ومن الكتب التي تم نشرها بالتطبيق بناء الشخصية الوطنية للدكتور سامي ربيع وآخرون، بناء الوعي ، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب وكلاهما للدكتور محمد مختار جمعه، ما الفضاء الرقمي للدكتور لؤي عبدالحميد، ما علم الاجتماع للدكتور أحمد زايد، أحلام شهرزاد للأديب العالمي طه حسين، نساء محاربات كتبه صوفي عبدالله، ما الموسيقى للدكتور زين نصار، ثم غربت الشمس للأديبة سهير القلماوي، نعمة الماء للدكتور محمد سالم أبوعاصي وآخرون، وما الإبداع للدكتور شاكر عبدالحميد.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن مطلع الشهر الجاري إطلاق التطبيق الاليكتروني "إقرأ" ضمن مبادرة "كل يوم كتاب" عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/Default.aspx، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإدارى للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ إلاجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار  فيروس كورونا المستجد.

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مصطفي مدبولي التنظيم والإدارة اقراء 11 ألف عملية

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