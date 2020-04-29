البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة









إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المصريين، وسط تداول مرتفعة مع نشاط الاسهم المضاربية و استمرار مشاط الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة ، ليصل عند مستوى572.5 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 10532.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 1215.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليصل عند مستوى 1133 نقطة.





وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع ،على مكاسب جماعية بعد أن قلص المؤشر الرئيسي تراجعاته الصباحية و انتقل للمنطقة الخضراء ليغلق على إرتفاع بنسبة 0.38% عند 10415 نقطة ، فيما انهى السبعينى متساوى الأوزان عند 1202.3 نقطة بنسبة صعود 1.25% ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت 1.172 مليار جنيه ، بحجم تداول 380 مليون سهم من خلال 37118 صفقة ، بالتداول على 178 ورقة مالية ، ربحت منها 110 ورقة و تراجعت 36 ورقة و ظل على ثبات 32 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.212 مليار جنيه مسجلا 568.723 مليار جنيه.



