Advertisements

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستهلت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المصريين، وسط  تداول مرتفعة مع نشاط الاسهم المضاربية و استمرار مشاط الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة 

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه  بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة ، ليصل عند مستوى572.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 10532.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 1215.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليصل عند مستوى 1133 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس منتصف الأسبوع ،على مكاسب جماعية بعد أن قلص المؤشر الرئيسي تراجعاته الصباحية و انتقل للمنطقة الخضراء ليغلق على إرتفاع بنسبة 0.38% عند 10415 نقطة ، فيما انهى السبعينى متساوى الأوزان عند 1202.3 نقطة بنسبة صعود 1.25% ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت 1.172 مليار جنيه ، بحجم تداول 380 مليون سهم من خلال 37118 صفقة ، بالتداول على 178 ورقة مالية ، ربحت منها 110 ورقة و تراجعت 36 ورقة و ظل على ثبات 32 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.212 مليار جنيه مسجلا 568.723 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 22 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 19 ساعة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

40 مليون جنيه تُنعش خزينة الأهلي قبل الميركاتو

منذ ساعة و 25 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل مكاسبها ومؤشرها الرئيسي يقفز0.51% بمنتصف التعاملات

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط 0.99% مع بداية تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط بنسبة 1.01% في منتصف الجلسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة