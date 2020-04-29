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حقيقة قرار تولي شقيقة زعيم كوريا الشمالية مقاليد الحكم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:49 ص
كيم وشقيقته
كيم وشقيقته
وكالات

نشرت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، تقرير لها اليوم الأربعاء، أعلنت فيه أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد يعين شقيقته كيم يو-جونغ خليفة له، وسط شائعات عن تردي صحته.

 

وكشفت الوكالة، أن إعادة انتخاب كيم يو-جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، عضوا مرشحا للمكتب السياسي في اجتماع المكتب السياسي للحزب، قد يعزز قاعدة حكم عائلة كيم الحاكمة التي تسمى "سلالة بيكدو".

 

وأشارت الوكالة، إلى الدور المركزي لكيم يو-جونغ في الحزب، حيث قامت منذ مطلع هذا العام بالإعلان عن المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

 

وذكرت الوكالة، أن هناك صعوبات بشأن منح الخلافة، والقيادة يتعين توفرها لدى كيم يو-جونغ، حيث لا تزال عضوا مرشحا للمكتب السياسي، مضيفة أنها تعتقد أن ذلك يتطلب إجراء رسميا بعد عودة الزعيم كيم للظهور.

 

وكان اختفاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، في الأسبوعين الماضيين وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية هامة، فتح باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام الغربية لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

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