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رمضان 2020. موعد مشاهدة الحلقة 6 مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة على قناة On E

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يعرض مسلسل الإختيار الحلقة 6 للنجم أمير كرارة، والذي يجسد حياة الشهيد أحمد المنسي على قناة "أون" مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا.

ملخص الحلقة 5 مسلس الاختيار

شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث المثيرة منها اعتراف الإرهابى هشام عشماوى باستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واستشهاد، وحدوث معركة بين الجيش المصرى، والجماعات الإرهابية، واستطاع المنسى وجنوده أن يقضوا على هؤلاء الإرهابيين، واستشهد الضابط فتحى الذي قام بتجسيده الفنان محمد إمام.

يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل الاختيار

ومسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.

ومسلسل الاختيار تدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.



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