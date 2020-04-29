رمضان 2020. موعد مشاهدة الحلقة 6 مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة على قناة On E

أبطال مسلسل الاختيار

ومسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.





ومسلسل الاختيار تدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.