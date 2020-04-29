ضبط محال تجارية خرقت حظر التجوال في الشرقية (صور)

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بالمرور الميدانى على كافة الانشطة التجارية للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية.









وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف بالمرور والمتابعه على المحلات التجارية وجميع المطاعم للتأكد من الغلق المحال بجميع قرى الوحدة، فتمكن رئيس الوحدة المحلية من ضبط قهوه ومحلات تجارية تعمل بالمخالفه لقرار الحظر وتم غلق وتشميع القهوة والمحال التجارية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شئون البيئة والحملة الميكانيكية برئاسة المركز للمرور علي بندر مدينة الحسينية وتلاحظ وجود بعض المحال التجارية تعمل بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم غلقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وتمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من ضبط وإيقاف أعمال ترميم بإحدى المحال التجارية بعد توقيتات الحظر بشارع القومية بمدينة الزقازيق جاء ذلك خلال مرور رئيسة الحي ورجال قسم الإشغالات وقسم الإزالة لمتابعة قرار غلق المحال خلال فترة حظر التجوال وتبين وجود عمال ودهانات لترميم محل تجارى بدون ترخيص، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات المستخدمة في عملية الترميم والتنبيه على صاحب المحل بعدم فتح المحل ووجود عمال أثناء فترات الحظر.





يأتي ذلك استمرارًا للحملات التى تشنها الأجهزة التنفيذية على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق بدءآ من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالى، وذلك ضمن الإجراءات التى أتخذتها القيادة السياسية لمنع التجمعات والحد من إنتشار كورونا حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.



