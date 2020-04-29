خبراء: صور الأقمار الصناعية تُظهر أن "كيم" في قصره المفضل

كشف خبراء يراقبون النظام المنعزل، أن صور الأقمار الصناعية التي تظهر التحركات الأخيرة للقوارب الفاخرة التي غالبًا ما يستخدمها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وحاشيته بالقرب من مدينة ونسان تقدم المزيد من المؤشرات على أنه كان في المنتجع الساحلي.





وأفاد موقع NK PRO على الإنترنت الذي يراقب كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، أن صور الأقمار الصناعية التجارية أظهرت أن القوارب التي يستخدمها "كيم" غالبًا ما قامت بحركات في أنماط تشير إلى أنه أو محيطه قد يكون في منطقة ونسان، كما أوردت وكالة "رويترز".





ويقول المسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إنه من المعقول أن يبقى "كيم" هناك، ربما لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد، معربين عن شكوكهم في تقارير وسائل الإعلام بأنه يعاني من نوع من المرض الخطير.





ومع ذلك، فإنهم يحذرون من أن صحة "كيم" وموقعه أسرار تخضع لحراسة مشددة ومن الصعب الحصول على معلومات موثوقة في كوريا الشمالية.





مجمع "كيم" الساحلي في ونسان، على الساحل الشرقي للبلاد، مليء بفيلات الضيوف ويخدمه شاطئ خاص وملعب لكرة السلة ومحطة قطار خاصة، ووفقًا للخبراء وصور القمر الصناعي. تم هدم مهبط طائرات في العام الماضي لبناء مسار لركوب الخيل، بينما يحتضن المراكب القريبة يخت Kim's Princess 95 الفاخر بقيمة بلغت حوالي 7 ملايين دولار في عام 2013.





وقال مايكل مادن، خبير القيادة في كوريا الشمالية في مركز ستيمسون الذي مقره الولايات المتحدة، والذي قارن بين تقارب "كيم" مع ونسان والمنتجع المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مار-لاجو في فلوريدا: "إنه أحد منازله المفضلة".





وأضاف "مادن"، أن من المعتقد أن لدى "كيم" حوالي 13 مجمعا كبيرًا في أنحاء البلاد، على الرغم من أنه يبدو أنه يستخدم فقط نصفها بانتظام.





وأردف: "تم إعدادهم جميعا ليكونوا مقار للزعيم، لذا فقد تم تجهيزهم جميعًا له لإدارة البلاد".





وأوضح، أن ونسان، هي واحدة من أكبر المجمعات وأفضلها تجهيزًا، ولكن لديها أيضًا موقع مفيد يسمح لـ"كيم" بالسفر بسهولة إلى مناطق أخرى على طول الساحل، أو العودة بسرعة إلى بيونج يانج في قطاره الخاص أو على طول طريق سريع خاص مخصص للاستخدام فقط من قبل عائلة "كيم" أو كبار المسؤولين.



جاء ذلك بعد تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مشروع مراقبة في كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة، 38 شمالًا، والذي أفاد بأن صور الأقمار الصناعية أظهرت ما كان يعتقد أنه قطار "كيم" الشخصي كان متوقفًا في محطة مخصصة لاستخدامه في القصر في ونسان.



انتشرت التكهنات حول صحة "كيم" وموقعه بعد غيابه غير المسبوق من احتفالات 15 أبريل للاحتفال بعيد ميلاد جده الراحل ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج.



