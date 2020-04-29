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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:59 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحاً 19.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4865.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 28.770 نقطة ليصل إلى مستوى 5239.49 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4137.80 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.37%، رابحاً 14.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4094.32 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 63.2 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار كويتى عبر 3113 صفقة.

 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.98%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%.


 
وجاء سهم "الشركة الخليجية للاستثمار البترولى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10.34%، تليه شركة المال للاستثمار بنسبة 9.41%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 8.80%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 5.88%، ثم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5%

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