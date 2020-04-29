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5 قطاعات تقود مؤشر سوق دبي المالي للتراجع في مستهل التعاملات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:03 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


إستهل سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.36% خاسراً 7.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1990.47 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 183.6 مليون سهم محققة ما قيمته 149.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3000 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 16 سهما، واستقر سهمين.
 


وتراجعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.58%.
 

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 6.97%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.25%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.77%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 27.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 0.36%.

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