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مدرب الهلال السابق مرشح لتدريب نيوكاسل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:04 ص
البرازيلي جورج جيسوس
البرازيلي جورج جيسوس
محمد الدمتناوي
اقترب البرازيلي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق فلامينجو، والهلال السعودي السابق، من تدريب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

حيث اقترب صندوق الاستثمار السعودي، من شراء فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مقابل 300 مليون يورو.

حيث أشارت بعض التقارير أن هناك بعض المدربين المرشحين لتدريب نيوكاسل، أبرزهم ماوريسيو بوشيتينو، وجيسوس مدرب فلامينجو.

وحقق جيسوس من قبل لقب كوبا ليبرتادورس والدوري البرازيلي مع فريق فلامنجو خلال نفس الموسم.

ويسعى فريق فلامنجو لتمديد تعاقد جيسوس حتى عام 2021، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل الأندية، بسبب تفشي فيروس كورونا، تجعل الحفاظ على جيسوس أمر صعب للغاية.

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