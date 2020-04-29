ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي 0.04% بمستهل تعاملات الأربعاء









إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.04% رابحاً 0.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1308.34 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الخدمات والاستثمار ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي بمستهل التعاملات، 390.3 ألف سهم بقيمة 95.5 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.63%.