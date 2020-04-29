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ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي 0.04% بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:07 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.04% رابحاً 0.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1308.34 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الخدمات والاستثمار ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي  بمستهل التعاملات، 390.3 ألف سهم بقيمة 95.5 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ،  قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.63%. 

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