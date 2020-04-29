في رسالة لـ"ترامب".. "أردوغان" يحث على فهم أفضل للولايات المتحدة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يأمل في أن يفهم الكونجرس الأمريكي بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهم، بالنظر إلى التضامن والإمدادات المشتركة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد.





وقال الرئيس التركي في الرسالة: "آمل أنه في الفترة المقبلة، وبروح التضامن التي أظهرناها خلال الوباء، سيفهم الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف، أنه يأمل أن يتصرفوا "بطريقة تتطلب معركتنا المشتركة ضد مشاكلنا المشتركة".





ونشر مكتب القصر في أنقرة الرسالة، اليوم الأربعاء: وصلت رسالة "أردوغان"، يوم الثلاثاء، مع تسليم المعدات الطبية التركية، بما في ذلك الدعاوى والكمامات الواقية، لمساعدة حليف الناتو في احتواء تفشي فيروس كورونا COVID-19.





هدد الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لأنظمة الدفاع S-400 من روسيا، لكن الوباء أخر خطة تفعيل الأنظمة حيث تركز أنقرة على مكافحة المرض في الوطن.





توترت العلاقات التركية الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات حول سوريا، ولا سيما دعم الولايات المتحدة لميليشيا كردية هناك، وإدانة الولايات المتحدة لأحد المسؤولين التنفيذيين في بنك تركي.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون أتراك، إن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن احتمال تأمين خط مقايضة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وناقشت خيارات تمويل أخرى للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء.



