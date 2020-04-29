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مواعيد مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 6 لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
مازال يبحث جمهور الفنان محمد رمضان، عن مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل "البرنس" الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني الجاري وخصوصًا بعدما شهد الحلقة السابقة العديد من الأحداث المثيرة.

ويقدم موقع "الفجر الفني" مواعيد عرض مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان خلال شهر رمضان الكريم الجاري، ويعرض المسلسل على قناة دي ام سي الفضائية.

قصة مسلسل البرنس الحلقة 6

تدور أحداث الحلقة 6 التي من المقرر عرضها على قناة دي ام سي الفضائية حول شاب كمسري في ورشة والده، ولديه ست اشقاء، وبعد وفاة والده تحدث بعض العديد من المشاكل معه على الورث، ويقوم أشقاءه بظلمه ويتسببون في دخوله السجن.

موعدعرض الحلقة 6 مسلسل البرنس

مسلسل البرنس سيكون موعده في تمام الساعة 8 إلا ربع على قناة دي ام سي بعد عرض مسلسل فلانتينو، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 2 فجرًا.

تردد قناة دي ام سي

عبر النايل سات:11449

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

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