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بعد قليل.. اجتماع مهم لمجلس الوزراء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:45 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء، حيث يناقش المجلس تقارير عدد من الوزارات حول آليات سير العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا في العديد من الوزارات والجهات التابعة لها والمصالح والهيئات الخدمية، خاصة التى بدأت الفتح الجزئي لتقديم الخدمات إلى المواطنين.

كما يناقش المجلس كذلك تقارير الوزارات خاصة الصحة حول آخر تطورات عمليات الرصد والتعقب للفيروس، وكذلك وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية وكذلك مراكز الحجر في عدد من الجامعات.

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة

تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة 

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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