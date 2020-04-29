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4 نقاط.. جامعة القاهرة ترد على إصابة مسؤول التغذية بقصر العيني بكورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:46 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أية حمروشي
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، أن ادارة المستشفيات بالجامعة تقوم بدورها في معالجة المواقف المختلفة على أكمل وجه ووفقا لما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات تستهدف توفير اعلى درجات الوقاية والحماية للعاملين والمرضي، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل، وآخر تلك المواقف كان المتعلق بإصابة احد أخصائي التغذية بالمستشفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة بأنه في الوقت الذي تتضافر فيه كافة جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تهاوت امام انتشاره اعتي أنظمة الرعاية الصحية والطبية في العالم، نجد أن بعض الصحف تتسابق للحصول على ما تعتقد أنه سبق او انفراد صحفي مضحية بالصحة والاكتمال والدقة كعناصر اساسية ومحددات اخلاقية للتغطية الاخبارية الأمر الذى قد يترتب عليه إثارة الذعر بين المواطنين، والنيل من الجهود المكثفة والمخططة لمكافحة انتشار الفيروس، والتشكيك فيما تقوم بها الأطقم الطبية وفرق مكافحة العدوي في المستشفيات، من خلال التركيز على ما تتوهمه من وجود أخطاء فيما يتخذ من إجراءات اقرتها وزارة الصحة ومنظمة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، أن الخبر المنشور حول إصابة المسؤول الرئيسي عن توزيع الطعام بالقصر العيني بكورونا، والذى يعطى انطباعًا بأن هذا المسؤول قد ساهم - بحكم وظيفته - في نقل العدوي إلي العديد من المرضي يتضمن العديد من المغالطات التي يمكن تصويبها - وفقا لما تم ووفقا لتصريح  الدكتور احمد طه مدير عام المستشفيات – من خلال النقاط التالية:

أولا: من أصيب هو أحد أخصائي التغذية بالمستشفيات.

ثانيًا: المذكور ظهرت عليه أعراض عدوي تنفسية منذ أسبوعين وتم علي الفور عزله عن العمل وأخذ عينة تحليل منه والتي اثبتت إصابته بڤيروس كورونا، فتم علي الفور تطبيق البروتوكولات المعمول بها من عزل المريض والتنسيق مع وزارة الصحة، والتي قامت بنقله الي احد مستشفيات العزل لأخذ العلاج اللازم، وقد تماثل حاليًا للشفاء التام.

ثالثًا: أنه قد تم حصر جميع المخالطين للمريض في حينها، وأخذ عينات منهم، وقد جاءت نتيجتها لهم جميعًا سلبية.

رابعًا: تم تعقيم مكان عمل المريض بالكامل وغلقه لمدة ٢٤ ساعة ثم إعادته للعمل مرة أخري.

وتابع: مما سبق يتضح، أن ادارة المستشفيات قد قامت بما يتطلبه الموقف وفق ما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات، وحماية للعاملين والمرضي، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل.

وتهيب جامعة القاهرة بالصحف تحرى الصحة والدقة فيما يتم نشره عن الاصابات بفيروس كورونا، مؤكدة انها لن تتردد فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع ناشرى أى اخبار غير صحيحة او غير دقيقة تدخل في عداد الأخبار الزائفة التى تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب.

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قصر العيني فيروس كورونا عثمان الخشت جامعة القاهرة بوابة الفجر الفجر

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