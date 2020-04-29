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تبدأ بسداد 20%.. تفاصيل تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات رقم ( ٤٧ ) لسنة ٢٠٢٠ وملحق لها ، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ على الشركات العاملة فى كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار ( يتضمن المطاعم والمقاهى) ، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، ( بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالى وهو حصيلة الإعلانات والتسويق ) ، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير) ، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أوالمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات  ، وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء (الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الإتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول ) ، وقطاع الرياضة ( الشركات العاملة فى القطاع الرياضى والخدمات الرياضية ). 


 وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم  تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹  للشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضرراً بفيروس كورونا بالقطاعات المشار إليها على أن يتم سداد  ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و٣٠٪ خلال مايو المقبل، وسداد باقى الضريبة المستحقة  ٥٠ ٪ قبل نهاية يونيو ۲۰۲۰  ، وذلك دون تحمل أى فوائد أو غرامات تأخير.  


وأشار "عبد القادر" إلى أن هذه التعليمات تأتى تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا.

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