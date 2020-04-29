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الإمارات تقدم مساعدات طبية وغذائية إلى باكستان لاحتواء كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:05 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أعلن حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات بباكستان، أن بلاده أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 14 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكشف سالم الزعابي، أن أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، سيستفيد من المساعدات لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال سالم الزعابي: "إنه في إطار التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين دولتينا على مدى عقود، تقدم دولة الإمارات المساعدة لجمهورية باكستان، وذلك في إطار تعزيز التضامن العالمي في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

 

وأضاف سالم الزعابي ، من خلال هذه المساعدات، فإننا حريصون على دعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في باكستان وحول العالم الذين يعملون بلا كلل لوضع حد لهذه الأزمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة من الإمدادات الطبية التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية الباكستان، حيث وصلت الدفعة الأولى إلى إسلام آباد بتاريخ 2 أبريل/نيسان، أما الدفعة الثانية من الإمدادات وتحتوي على 11 طناً فقد وصلت في 5 أبريل.

 

وقد أرسلت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 320 طناً من المساعدات إلى أكثر من 30 دولة، استفاد منها نحو 320 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

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