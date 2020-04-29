رمضان 2020 | مواعيد مشاهدة الحلقة 6 مسلسل ليالينا 80 على قناة سي بي سي

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يتابع موقع "الفجر الفني" معكم كل ما يخص مسلسل ليالينا 80 للنجمة غادة عادل، الذي يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020، حيث يوضح لكم موعد مسلسل ليالينا 80 الحلقة 6 مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة للمسلسل.



مسلسل ليالينا 80 الحلقة 6



تدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حول صراع كبير بين عائلتين ويجمع المسلسل بين الأحداث السيسية وو الحالة الأقتصادية والاجتماعية، وحاز المسلسل على اعجاب الكثير من الجماهير العربية.





مواعيد عرض ليالينا 80 الحلقة 6



يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في الأوقات التالية:



يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناة سي بي سي الساعة 9 إلا ربع مسًاء، والإعادة الاولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 11 ونصف صباحًا.



يعرض مسلسل ليالينا 80 على سي بي سي دراما الساعة 6 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 11، والإعادة الثانية الساعة 4 صباحًا.