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بـ٢٥٠ طربة حشيش.. سقوط تاجر المخدرات في البحيرة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه حال استقلالها سيارة، وبحوزته (250) طربة لمخدر الحشيش وزنت (خمسة وعشرون كيلو جرام)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،750،000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.



وفي سياق متصل، تمكنت القوات الأمنية بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل و3 آخرون، لإتجارهم في المواد المخدرة.


وبدأت الواقعة في أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا، بضبط وتفتيش مسكن عاطل، مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالإتجار على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة قويسنا، وحال وصول القوات استشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكي واصطدم بسيارتي القوة مُحدثًا بعض التلفيات.

وتمكنت القوات من السيطرة على المتهم المذكور وضبطه والسيارة قيادته وبحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام وبندقية خرطوش ورشاش صوت و3 طلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفى المحمول للإتصال بعملائه، كما أمكن ضبط 3 أشخاص من عملائه وبمواجهتهم اعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة. 

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم في ارتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.


وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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