لمواجهة كورونا.. "راية للاتصالات " تفوز بمشروع تابع لإتحاد الصناعات .. تعرف علي التفاصيل





كشفت البورصة المصرية اليوم ، عن فوز شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ، بمشروع الكول سنترز التابع لاتحاد الصناعات المصرية وذلك التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لتلقي شكاوي واستفسارات الشركات والمصانع الأعضاء باتحاد الصناعات، والذي تم تخصيص الرقم المختصر 15413، والذي سيكون متاحا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن أحمد رفقي الرئيس التنفيذ للشركة، قد أكد على الدور الرائد الذي تقوم به راية في هذ المجال، والتي تمتلك تاريخا طويلا في مجال التعهيد، حيث يأتي المشروع تجسيدا للدور الذي تقوم به تكنولوجيا المعلومات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة قد خصصت عدد من المقاعد على مدار اليوم للرد على استفسارات الشركات ومساعدتها في التواصل والإبلاغ عن المعوقات الطارئة التي يعانون منها بسبب تفشي وباء كورونا، الإبلاغ وحصر أي حالات كورونا بالمصانع للتنسيق مع وزارة الصحة، وحصر من يرغب في تعقيم المصانع لتوجيههم للشركات المعتمدة من وزارة الصحة، وحصر مشاكل مرور السيارات الخاصة بالمصانع خلال مواعيد الحظر، الإبلاغ وحصر المشاكل الجمركية، حصر مشاكل الإجراءات المستندية، حصر مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج، تلقي طلبات خاصة بأمور غير مصنفة، تحويل طلبات الدعم الفني للاجتماعات عن بعد لشركات القطاع، وذلك استكمالا للدوةر الاجتماعي الذي تقوم به الشركة في مجابهة فيروس كورونا.









وتأتي هذه المبادرة تأتي في سياق مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية من انتشار فيروس كورونا، ويأتي استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيلة للمساعدة في النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القصاع الخاص والدخل القومي.





وحققت الشركة صافي أرباح 92.987 مليار جنيه خلال عام 2019 ، مقابل تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 138.743 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.



