Advertisements

لمواجهة كورونا.. "راية للاتصالات " تفوز بمشروع تابع لإتحاد الصناعات .. تعرف علي التفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:49 ص
راية للإتصالات
راية للإتصالات
نيفين سمير

كشفت البورصة المصرية اليوم ، عن فوز شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ،  بمشروع الكول سنترز التابع لاتحاد الصناعات المصرية وذلك التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لتلقي شكاوي واستفسارات الشركات والمصانع الأعضاء باتحاد الصناعات، والذي تم تخصيص الرقم المختصر 15413، والذي سيكون متاحا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن أحمد رفقي الرئيس التنفيذ للشركة،  قد أكد على الدور الرائد الذي تقوم به راية في هذ المجال، والتي تمتلك تاريخا طويلا في مجال التعهيد، حيث يأتي المشروع تجسيدا للدور الذي تقوم به تكنولوجيا المعلومات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة قد خصصت عدد من المقاعد على مدار اليوم للرد على استفسارات الشركات ومساعدتها في التواصل والإبلاغ عن المعوقات الطارئة التي يعانون منها بسبب تفشي وباء كورونا، الإبلاغ وحصر أي حالات كورونا بالمصانع للتنسيق مع وزارة الصحة، وحصر من يرغب في تعقيم المصانع لتوجيههم للشركات المعتمدة من وزارة الصحة، وحصر مشاكل مرور السيارات الخاصة بالمصانع خلال مواعيد الحظر، الإبلاغ وحصر المشاكل الجمركية، حصر مشاكل الإجراءات المستندية، حصر مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج، تلقي طلبات خاصة بأمور غير مصنفة، تحويل طلبات الدعم الفني للاجتماعات عن بعد لشركات القطاع، وذلك استكمالا للدوةر الاجتماعي الذي تقوم به الشركة في مجابهة فيروس كورونا.


وتأتي هذه المبادرة تأتي في سياق مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية من انتشار فيروس كورونا، ويأتي استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيلة للمساعدة في النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القصاع الخاص والدخل القومي.

وحققت الشركة صافي أرباح 92.987 مليار جنيه خلال عام 2019 ، مقابل تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 138.743 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة صافي ربح غير مجمع بلغ 73.211 مليار جنيه، نظير صافي ربح غير مجمع بلغت 110.037 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد قليل.. اجتماع مهم لمجلس الوزراء

منذ ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

40 مليون جنيه تُنعش خزينة الأهلي قبل الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 21 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ يوم

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ يوم

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"قطاع الأعمال": لدينا خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة للنهوض بصناعة السيارات

"المصرية للاتصالات" تحقق أرباح بـ 3.4 مليار جنيه خلال 2018

6.5 مليار جنيه إيرادات راية القابضة خلال 9 أشهر

1.3 مليار جنيه أرباح "بايونيرز القابضة " خلال عام 2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

08:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة