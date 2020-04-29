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الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنتج ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون فى أسبوع

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
قامت كلية الاقتصاد المنزلى، إحدى كليات جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، بإنتاج 13500 كمامة ليرتفع بذلك باكورة إنتاجها فى أسبوع واحد ليصل إلى ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون من المستلزمات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استكمالا للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان وفى إطار استمرارية العملية الإنتاجية للمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمن مبادرة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بدخول جامعة حلوان مرحلة تصنيع المستلزمات الطبية بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الفنون التطبيقية واتحاد الصناعات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستشفيات الجامعية (مستشفى ١٥ مايو، مستشفى بدر)، وأيضًا الإدارة الطبية والعاملين بالجامعة.

وحيث أظهرت الجائحة تكاتف المصريين من أبناء الوطن فى مواجهة خطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وإقليميا ومحليا حرصت الكلية على مد يد العون للمساهمة فى خدمة الوطن من خلال المشاركة المجتمعية فى سد الحاجات الاساسية من المستلزمات الطبية بمعايير قياسية في الإنتاج وفقا للمواصفات الصحية العالمية.

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة

تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة 

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنتج ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون فى أسبوع
الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنتج ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون فى أسبوع
الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنتج ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون فى أسبوع
الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنتج ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون فى أسبوع
الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنتج ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون فى أسبوع
الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنتج ١٩٥٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون فى أسبوع

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