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مواعيد عرض الحلقة 6 مسلسل عمر ودياب والقنوات الناقلة له

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "عمر ودياب" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة الحياة في رمضان الحالي 2020.

الحلقة 6 مسلسل عمر ودياب

سوف تشهد الحلقة 6 من مسلسل الفنان علي ربيع عمر ودياب الذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، بعدما شهدت الحلقة 5 العديد من الأحداث المثيرة منها ضرب الفنان هشام شرف الفنان محمد محمود بعد ذهابه الى منزلهم لسرقتهم، ويشكر الفنان محمد محمود الفنانة نهال عنبر لمجيئها للاطمئنان عليه، لترد عليه انها جائت وليس لتطمئن عليه ولكن لتأخذ فلوس العمارة قبل أن يموت، ويسأل الفنان علي ربيع الدكتور علاء على صحة خاله وهل يجهز نفسه حاليا لمماته، وعندما يأتي مصطفى خاطر يتفاجئ بما أصيب الفنان محمد محمود ويعرف من الفنان علي ربيع أنه تم تثبيته في صالة منزله.

قنوات عرض مسلسل عمر ودياب

يعرض مسلسل "عمر ودياب" على قناة "ON" ي تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى 6 ونصف صباحًا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 ونصف صباحًا.

ويعرض على قناة "الحياة" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 9 مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 2 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 10 وربع.

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