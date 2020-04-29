الصين تحظر لعبة "Coronavirus Attack" لانتقادها تعامل الحكومة الصينية مع فيروس كورونا

أعلنت منصة الألعاب Steam، عن حظر لعبة "Coronavirus Attack" بعد أن قام مستخدمي اللعبة بالإبلاغ عن محتواها السياسي الذي ينتقد تعامل الحكومة الصينية مع فيروس كورونا.





تم إصدار لعبة "Coronavirus Attack" في 23 أبريل على منصة الألعاب Steam، وتهدف إلى تدمير حاملات الفيروس لمنعهم من الهروب من البلاد وإصابة الآخرين.





وجاء في وصف اللعبة: "انتشر فيروس يمكن أن يحول الناس إلى زومبي أنانيين في جميع أنحاء البلاد". "هدفك هو منع حاملي الفيروسات من الهروب وإصابة الآخرين."





تشير اللعبة أيضًا إلى أن فيروس كورنا تم تطويره في مختبر سري في ووهان وأطلق عن غير قصد على الجمهور، بالإضافة إلى العديد من الانتقادات في اللعبة الموجهة للحكومة الصينية.



