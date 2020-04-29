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عمار حمدي يكشف عن سر مشاركته مع الإتحاد أمام الأهلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:04 م
عمار حمدي
عمار حمدي
الفجر الرياضي
صرح لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش عمار حمدي، إن المدرب العام للأهلي محمد يوسف، طلب منه عدم اللعب أمام مواجهة المارد الأحمر خلال فترة إعارته مع الاتحاد السكندري.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال عمار : "قمت بإبلاغ كابتن محمد يوسف أنني تحت أمر النادي الأهلي في أي شىء، ولكن لا يوجد بند في عقدي ينص على عدم مواجهة فريقي الأساسي".

وأضاف: " المدير الفني للاتحاد حلمي طولان في ذلك الوقت أبلغني أنني سأشارك، وأمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي تحدث معي يوم المباراة".

وتابع: "شاركت في تلك المباراة كأساسي، وتحدث معي كابتن حلمي قبل المباراة وقال لي ستلعب بكل قوتك على الرغم من أن المنافس هو الأهلي، وكان ردي عليه انني منتظر هذا اللقاء، ولعبت بكل نزاهة وشرف".

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