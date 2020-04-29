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من الدائري لـ "الواحات".. اعترافات عصابة المغافلة في أكتوبر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:08 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
"بنسرق موبايل وفلوس الراكب بأسلوب المغافلة من غير ما يحس.. وسرقنا في أماكن متفرقة علشان محدش يعرف يوصلنا"، هكذا بدأت عصابة الـ5 عاطلين، المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين مستقلي السيارة السوزوكي خاصتهم والمستخدمة في تنفيذ جرائمهم، بمدينة 6 أكتوبر.


وقال المتهمون الخمسة خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم كانوا يستقلون السيارة السوزوكي الفان خاصتهم بالتبادل فيما بينهم لعدم تحديدهم، وبعد ركوب "الزبون" معهم يقوم أحدهم بمغافلته وسرقته.


وواصل المتهمين أنهم ارتكبوا 9 سرقات بالطريق الدائري، وأعلي المحور المركزي، وبطريق الواحات.

كان أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمدينة 6 أكتوبر، بعد ارتكابه 9 سرقات بأسلوب المغافلة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وقد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام 5 عاطلين سبق اتهامهم في قضايا سرقات متنوعة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، متخذين من دوائر أقسام اكتوبر أول وأكتوبر ثاني واكتوبر ثالث مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى أن أفراد التشكيل العصابي يستخدموا سيارة سوزوكي فان في ارتكاب جرائمهم، حيث يقوم أحدهم بقيادة السيارة المشار إليها، ويقوم الأربعة أشخاص الآخرين بالتبادل بينهم بسرقة الشخص مستقل السيارة، بأسلوب المغافلة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد عدة مأموريات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات وارتكابهم 9 سرقات بنفس الأسلوب بدوائر أقسام شرطة اكتوبر أول، أكتوبر ثاني، اكتوبر ثالث، كما اعترفوا عن مكان تصريفهم المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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