من الدائري لـ "الواحات".. اعترافات عصابة المغافلة في أكتوبر

"بنسرق موبايل وفلوس الراكب بأسلوب المغافلة من غير ما يحس.. وسرقنا في أماكن متفرقة علشان محدش يعرف يوصلنا"، هكذا بدأت عصابة الـ5 عاطلين، المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين مستقلي السيارة السوزوكي خاصتهم والمستخدمة في تنفيذ جرائمهم، بمدينة 6 أكتوبر.









وقال المتهمون الخمسة خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم كانوا يستقلون السيارة السوزوكي الفان خاصتهم بالتبادل فيما بينهم لعدم تحديدهم، وبعد ركوب "الزبون" معهم يقوم أحدهم بمغافلته وسرقته.







