المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.19% بمنتصف التعاملات









واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف جلسة اليوم الأربعاء ، بدعم مشتريات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة ، وقفز المؤشر الرئيسي لمستوي 10539 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.19%.









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.19% ليصل عند مستوى 10539 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل عند مستوى 1215.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل عند مستوى 1130.8 نقطة.









وإستهات مؤشرات المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي ، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.34% عند 10451 نقطة ، وارتفع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان عند 1212 نقطة بارتفاع 0.8% ، و الذى يأتى فى اطار الاداء العرضى للمؤشر الرئيسي مع استمرار مبيعات الاجانب ، و الاداء الصاعد قصير الاجل للمؤشر السبعينى صاحب الاداء الافضل ، و الذى يأتى بقيم تداول مرتفعة مع نشاط الاسهم المضاربية و استمرار مشاط الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة.



