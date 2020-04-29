مصر تصدر 2.4 مليون طن محاصيل زراعية منذ بداية كورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر مستمرة بمعدل جيد، رغم أن هناك العديد من الدول توقفت عن التصدير تمامًا، منوهًا بأن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية منذ بداية أزمة كورونا في بداية يناير وحتى الآن بلغت 2.4 مليون طن، بينهم مليون و200 ألف طن موالح، و550 ألف طن بطاطس، وأكثر من 20 ألف طن فراولة، وأكثر من 140 ألف طن بصل.





وأضاف "العطار"، خلال حواره مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في حجم الصادرات 10% فقط في صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي، معتبرًا أن حجم الصادرات خلال العام الحالي جيد جدًا في ظل انتشار أزمة كورونا، منوهًا بأن الـ 10% تراجع في حجم الصادرات جاء نتيجة إغلاق بعض الدول لموانيها وليس تقصير من مصر.





وتابع رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن مصر تستورد سلع استراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، وبعض السلع مثل التفاح وبعض الفواكه النادرة، مشيرًا إلى أن إجمالي واردات مصر من الحبوب ما يقرب من 25 مليون طن سنويًا، بينهما 12 مليون طن قمح، تم استيراد 6 مليون طن حتى الآن.





وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تقريرًا من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، والذي جاء فيه أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية.





وأكد وزير الزراعة، أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.





وأضاف أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ.





وتابع أن نظام تكويد المزارع الذي انتجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية، وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع، وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.





وأعلن الوزير، أنه في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، تزايد الطلب على المنتجات المصرية من معظم الدول، وفُتحت أمامها أسواق جديدة بسبب جودتها وحلت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس.





وبدوره قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: إن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي، مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج.





وتابع أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية لا تحمل نسب تلوث من المبيدات أو شبهة الري بمياه الصرف، ومشهود لها عالميًا، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنويًا.



