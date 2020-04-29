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وزير الطاقة الروسي يتوقغ انخفاض إنتاج بلاده من النفط بنسبة 15%

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
 ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الأربعاء إن إنتاج بلاده النفطي قد ينخفض بنسبة 15 بالمئة هذا العام، ليمثل ذلك أول تراجع سنوي تشهده روسيا منذ 2008.

وأشار نوفاك إلى اتفاق أُبرم هذا الشهر بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين كبار لخفض الإنتاج الكلي للنفط بنحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران للتصدي لتراجع الأسعار في مواجهة جائحة كورونا.

وذكر نوفاك أن إنتاج روسيا النفطي سينخفض إلى ما بين 480 و500 مليون طن (ما بين 9.6 وعشرة ملايين برميل يوميا) من 560 مليون طن في 2019.

وقال أيضا إن مشروعات يشغلها أجانب وكذلك مشروعات نفطية محلية في البلاد ستخفض الإنتاج ، في إطار الاتفاق العالمي لتقليص إنتاج الخام.

وتشارك شركات نفط عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وشل في عدة مشاريع للنفط والغاز في روسيا وتشغلها بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج منذ التسعينيات.

كما قال نوفاك إن شركات النفط الروسية ستخفض إنتاجها 19 بالمئة من مستويات فبراير شباط في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

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