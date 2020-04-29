إسبانيا تعلن عن نحو 450 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن نحو 450 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وأكثر من ألفي إصابة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أصدرت السلطات في إسبانيا مبادئ توجيهية، يوم السبت الماضي، تسمح للأطفال بالخروج بعد ستة أسابيع من العيش تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا الجديد، اليوم، 378، بزيادة طفيفة عن يوم الجمعة 367، وهي الحصيلة الأدنى في الشهر الماضي.

وشهدت إسبانيا، ارتفاعا يصل إلى نسبة 14.4 في المائة من القوة العاملة في الربع الأول من العام، على خلفية انتشار وباء كوفيد-19 وفق أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم.

وأواخر ديسمبر، كانت البطالة في إسبانيا تبلغ 13.8%، وهو المعدل الأسوأ في منطقة اليورو بعد اليونان.

وتتركز البطالة خصوصا في الربع الأول في قطاع الخدمات والسياحة، الأساسي للاقتصاد الإسباني، وذلك على خلفية العزل العام المفروض منذ 14 مارس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.