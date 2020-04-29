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محافظ القاهرة يتابع صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:22 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، مكتب بريد العباسية؛ لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكتب البريد . 

وأكد محافظ القاهرة، فى بيان صحفي اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد في أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت يوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى ان القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين .


أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارًا بنقل اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، إلى ديوان عام المحافظة.

كما أصدر عبدالعال، قرارا آخر بتعيين المحاسب محمد عبدالهادي، سكرتير الحي، قائما بالأعمال لحين تولي رئيس جديد.

وأكد اللواء محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها في توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومي الدوري على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.

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منحة العمال محافظ القاهرة للعمالة الغير منتظمة خالد عبد العال بوابة الفجر الفجر

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