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قطع المياه عن عدة مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:22 م
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عن مناطق "برج العرب الساحلي، والكيلو 34 حتي الكيلو 41"، وذلك لاستكمال أعمال تجديد عنابر رافع برج العرب الساحلي.
وأوضحت الشركة، في بيان، منذ قليل، أنه سيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح، وتهيب بأهالي المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه.
وفي وقت سابق، تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال إصلاح الكسر الحادث بخط مياه الـ 700، والمسؤول عن نقل المياه من رافع الدخيلة إلى جميع مناطق حي العجمي بالكامل، وذلك بعد حدوث كسر وانفجار مفاجئ به مما تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الحي.
وطمأن محافظ الإسكندرية، قاطني الحي، بأن المياه بدأت في العودة تدريجيًا وستعود بكامل طاقتها خلال ساعة، مشيرًا إلى أن جميع المسؤولين متواجدين في الموقع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح كاملة والتي بدأت فور وقوع العطل في الحال.
على جانب آخر، أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بأنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة (الخوازيق) الخاصة بإنشاء عدد 15 برجًا سكنيًا (بدروم + أرضي + 12 دورًا متكررًا) بكل برج، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات القيادة السياسية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا المستجد بالتوازي مع عدم تعطيل عجلة الإنتاج بالمواقع الإنشائية لمشروعات الدولة.
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أنه تم التأكيد على مسئولى الشركات المنفذة للمشروع، بضرورة استمرار العمل بتدابير احترازية للحرص على سلامة وصحة العاملين بالمواقع مع استخدام مهمات الوقاية الشخصية وأدوات التطهير للمكاتب ومواقع العمل، كما تم التشديد على ضرورة تقسيم العمل إلى ورديات لمنع الازدحام والاختلاط، مع المرور المتكرر اليومي من فريق العمل بالجهاز للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 9350م2 بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، وذلك ضمن الأراضى المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مجتمع عمرانى جديد (المنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية - مدينة رشيد الجديدة).
وتمثلت التعديات فى إقامة مخازن ومكاتب إدارية خاصة بإحدى شركات المقاولات وسور بطول 1350م، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات للمنطقة.
ونص القرار على أن يتولى جهاز المدينة المختص بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.
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