قطع المياه عن عدة مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عن مناطق "برج العرب الساحلي، والكيلو 34 حتي الكيلو 41"، وذلك لاستكمال أعمال تجديد عنابر رافع برج العرب الساحلي.





وأوضحت الشركة، في بيان، منذ قليل، أنه سيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح، وتهيب بأهالي المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه.

وفي وقت سابق، تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال إصلاح الكسر الحادث بخط مياه الـ 700، والمسؤول عن نقل المياه من رافع الدخيلة إلى جميع مناطق حي العجمي بالكامل، وذلك بعد حدوث كسر وانفجار مفاجئ به مما تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الحي.



وطمأن محافظ الإسكندرية، قاطني الحي، بأن المياه بدأت في العودة تدريجيًا وستعود بكامل طاقتها خلال ساعة، مشيرًا إلى أن جميع المسؤولين متواجدين في الموقع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح كاملة والتي بدأت فور وقوع العطل في الحال.

على جانب آخر، أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بأنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة (الخوازيق) الخاصة بإنشاء عدد 15 برجًا سكنيًا (بدروم + أرضي + 12 دورًا متكررًا) بكل برج، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات القيادة السياسية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا المستجد بالتوازي مع عدم تعطيل عجلة الإنتاج بالمواقع الإنشائية لمشروعات الدولة.