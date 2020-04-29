Advertisements

مراسل يظهر في بث مباشر من منزله دون "بنطلون"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
نسي أحد مراسلي شبكة ABC الإخبارية أمراً مهماً عندما كان يبث من منزله، إذ ظهر ويل رييف أمام الكاميرا مرتدياً سترة بدلة لكن دون بنطال أثناء فقرته.

وعلق المراسل على هذا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موضحا أنه كان يرتدي بنطالا قصيرا من أجل أداء بعض التمارين الرياضية.

وسرعان ماتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحول الأمر لساحة من السخرية على مظهره.


أخبار تهمك

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 21 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 21 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ يوم

40 مليون جنيه تُنعش خزينة الأهلي قبل الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قليل.. اجتماع مهم لمجلس الوزراء

منذ ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

08:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة