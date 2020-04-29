مراسل يظهر في بث مباشر من منزله دون "بنطلون"





وعلق المراسل على هذا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موضحا أنه كان يرتدي بنطالا قصيرا من أجل أداء بعض التمارين الرياضية.





وسرعان ماتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحول الأمر لساحة من السخرية على مظهره.









نسي أحد مراسلي شبكة ABC الإخبارية أمراً مهماً عندما كان يبث من منزله، إذ ظهر ويل رييف أمام الكاميرا مرتدياً سترة بدلة لكن دون بنطال أثناء فقرته.