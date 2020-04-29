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أخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:35 م
فايلر
فايلر
محمد جمال
يسعى النادي الأهلي لحسم تجديد تعاقده مع المدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر خلال الفترة القادمة للإستمرار لمواسم قادمة.

ويريد الأهلي تجديد تعاقده مع المدرب السويسري بعد نجاحه مع الفريق خلال الموسم الحالي بالتتويج ببطولة السوبر المصري وتصدر بطولة الدوري المصري بفارق كبير عن ملاحقيه الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، والصعود لتصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 وإقصاء صن داونز الجنوب إفريقي.

وبالفعل قطع مسؤولي النادي الأهلي شوط كبير فى تجديد عقد رينيه فايلر وجهازه المعاون للإستمرار فى القلعة الحمراء، على أن يرفع الاهلي راتب الجهاز خلال الفترة القادمة.

ورحب فايلر وجهازه المعاون بتجديد تعاقدهم مع الأهلي لموسميين قادميين وسيحسم الأمر خلال الأيام القادمة بشكل رسمي

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