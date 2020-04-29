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مسلسلات خليجية.. ناصر القصبي يتعرض للنقد بسبب مشهد في "مخرج 7"
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:37 م
وكالات
أثار مونولوج بين الفنّانين السعوديين ناصر القصبي، وراشد الشمراني، في مسلسل "مخرج 7"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طال الشمراني على نحو خاص، بعد ما قاله من كلماتٍ اعتبرها البعض "ثقيلة الوقع" على الفلسطينيين، و"خطوة على طريق التطبيع".
ودار الحوار بين الفنّانين في المسلسل، حول مفهوم العدو والصديق، بعد معاتبة القصبي للشمراني، لتبريره إقامة علاقات عمل مع رجال أعمال إسرائيليين، ليرد الأخير: "العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معاه، ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".
وفتح تداول هذا المقطع جدلاً كبيراً بين المتابعين على موقع "تويتر"، فالصحافي الفلسطيني ياسر أبو هلالة، أبدى استغرابه من هذا التوصيف لـ "العدو"، وتساءل قائلاً: "ممكن عبقري يعطينا قائمة العدو والصديق لأميركا بناءً على ذلك؟".
لكن بالمقابل هناك من تبنى ما قاله راشد الشمراني في المسلسل، ولم يرَ فيه "تنصلآ من القضية الفلسطينية، بل نقدا قاسيا للخونة والمرتزقة الذي تنكروا للسعودية..." على حد تعبيره.