مسلسلات خليجية.. ناصر القصبي يتعرض للنقد بسبب مشهد في "مخرج 7"

أثار مونولوج بين الفنّانين السعوديين ناصر القصبي، وراشد الشمراني، في مسلسل "مخرج 7"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طال الشمراني على نحو خاص، بعد ما قاله من كلماتٍ اعتبرها البعض "ثقيلة الوقع" على الفلسطينيين، و"خطوة على طريق التطبيع".





ودار الحوار بين الفنّانين في المسلسل، حول مفهوم العدو والصديق، بعد معاتبة القصبي للشمراني، لتبريره إقامة علاقات عمل مع رجال أعمال إسرائيليين، ليرد الأخير: "العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معاه، ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".



